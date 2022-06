米アップルの次期モバイル向けOSこと「iOS 16」が、任天堂の家庭用ゲーム機「Nintendo Switch」のコントローラーに対応していることが、エミュレーター開発者のRiley Testut氏のツイートにより判明しました。

現在のiOSでは、ソニーのゲーム機「PlayStation 5」のコントローラー「DualSense」と、Xbox Series S/Xのコントローラーに対応しています。しかし、Nintendo Switchのコントローラー「Joy-Con」「Proコントローラー」は、サポートされていなかったのです。

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!!

Can confirm they work perfectly with Delta pic.twitter.com/p8u1sdjvTt

- Riles (@rileytestut) June 6, 2022