ピップの着圧レッグウェアブランド「スリムウォーク」は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「クロミ」とコラボレーションした、「スリムウォーク 美脚スーパーロング シナモロール」「スリムウォーク 美脚スーパーロング クロミ」を2022年5月18日(水)より全国のドン・キホーテで数量限定で販売を開始する。

「スリムウォーク」は、「働く女性の憂鬱を無くしたい」、「夕方になっても軽やかな脚のまま、生活を楽しんで欲しい」という想いから1999年に生まれた着圧レッグウェアブランド。ハイソックスタイプから発売を開始し、多様な使用シーンに対応するため、ストッキングやスポーツ用シリーズ、ルームウェアタイプの着圧レッグウェアなどを発売している。

そんな ”自分らしい美しさ” を目指す全ての方の美脚ケアをサポートする「スリムウォーク」に、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と「クロミ」がデザインされた着圧ソックスが新登場!

「シナモロールデザイン」はパステルブルーの着圧ソックスに、お空をイメージしたふわふわ感たっぷりのデザイン。「クロミデザイン」はライトパープルの着圧ソックスに、クロミをイメージした、小悪魔感のあるデザイン。

パッケージはもちろん、製品のくちゴム部分にも「シナモロール」と「クロミ」のワンポイントイラスト入りで、寝ている間も大好きなキャラクターと一緒に美脚ケアを楽しむことができる。



本商品は5月18日(水)より全国のドン・キホーテで数量限定で販売開始。シナモロール&クロミと楽しく美脚ケアしよう♪

>>>シナモンとクロミのワンポイントデザインや着用イメージを見る(写真6点)「SLIMWALK(R)」「スリムウォーク(R)」はピップの登録商標です。

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630811