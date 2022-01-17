¡ÚÁ°±à¿¿À»¥³¥é¥à¡ÛÂè385²ó¡Ö¹ñÆâÁÈ¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¿Í¿ô¤Ï¡×
27Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦Ãæ¹ñÀï¡¢2·î1Æü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ17Æü¤«¤é¹ñÆâÁÈ¤Î¹ç½É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì·÷Æâ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ó°Ì¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¾¡ÅÀº¹4¡¢3°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Ï¾¡ÅÀº¹1¤È·è¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÃæ¹ñÀï¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÎ®¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤â¾¡ÅÀ3¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë½Ð¾ì³ÎÄê¤â¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î2Ï¢Àï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¡¢º£²ó¤Î¹ç½É¤Ë½¸¤Þ¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÈÆ±»þ¤ËÂåÉ½¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤Î¹ñÆâÁÈ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£³¤³°ÁÈ¤À¤±¤Ç11¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹ñÆâÁÈ¤Ï5¡¢6¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâÁÈ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³¤³°¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñÆâÁÈ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¸¢ÅÄ½¤°ì¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î4¿Í¤Ï³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë2021Ç¯9·î¤ËºÇ½ªÍ½Áª¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Âè3GK¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¥±¥¬¤Ç¹ç½ÉÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã«¹¸À¸¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·3¿Í¤ÎGK¤Î¤¦¤Á¸¢ÅÄ°Ê³°¤Î1¿Í¤ò¹ñÆâÁÈ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ä¤ê1ÏÈ¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó½¸¤Þ¤ë17¿Í¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤Ü³ÎÄê¤Î4¿Í¤ò½ü¤¯13¿Í¤«¤é1¿Í¤À¤±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¹ç½É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÂ¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£2005Ç¯°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¤ÎÂ¾¡¢¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼ÉáµÚ¤Ë½¾»ö¡£2009Ç¯¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ù¥¹¥È8¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£