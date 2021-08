À®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡½¡Ø¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡õ4¤¬ÆüËÜ½éÊüÁ÷

映画『JUNO/ジュノ』や『マイレージ、マイライフ』でアカデミー賞監督賞にノミネートされたジェイソン・ライトマンが手掛けたコメディドラマ『カジュアル』。そのシーズン3&4の日本初放送が決定した。

夫の浮気が原因で離婚を決めた精神科医ヴァレリー(ミカエラ・ワトキンス)が、多感な10代の娘ローラ(タラ・リン・バー)を連れて、親愛なる弟アレックス(トミー・デューイー)の家に転がり込み、3人の不思議な共同生活が始まった、この物語―。

シーズン3では、ヴァレリーもだんだんとデートライフを楽しみ、ローラの教師マイケル、ヴァレリーのクリニックの隣に引っ越してきたジェニファーが紹介したハリー、同じくジェニファーが主催したゲームナイトで出会ったジャックなど、数々の男性とのロマンスを楽しむようになる。しかし、どの男性とも本格的な関係に発展することはなかった。

そんな折、元夫ドリューと会計士のもとへ出向くことになったヴァレリー。離婚手続きの最終段階となり、二人は最後の別れを告げるが、久しぶりに共に時間を過ごしたことで結婚時代の甘い思い出が蘇り、一夜を共にしてしまう。

シーズン3の第8話では、主演のミカエラとトミーが共同で脚本を執筆。トミーは"姉"ミカエラと脚本を執筆したことについて、「僕たちがヴァレリーとアレックスというキャラクターを2シーズンにわたって演じきった後に、脚本執筆の機会を与えられるなんて面白い手法だと思ったし、そうすることによって僕たちの負担が少し軽くなった」と語っている。

そして、ファイナルとなるシーズン4はヴァレリーとアレックスの母親の登場により急展開。恋愛、家族、仕事、学校と三者三様に数々のことが起こりながらも、互いに助け合いながら仲良く日々を過ごしてきたヴァレリー、アレックス、ローラの成長ぶりに注目だ。

『カジュアル』[R15+相当]放送情報

スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて(字幕版)

シーズン3(全13話)

【第1話〜7話】8月7日(土)24:00スタート

【第8話〜13話】8月14日(土)24:00スタート

シーズン4(全8話)

9月25日(土)24:00スタート

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『カジュアル』シーズン3&4 © 2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. / © MMXVIII Lions Gate Television, Inc. and Hulu, LLC. All Rights Reserved