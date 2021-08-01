À®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡½¡Ø¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡õ4¤¬ÆüËÜ½éÊüÁ÷
±Ç²è¡ØJUNO¡¿¥¸¥å¥Î¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡¢¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Ù¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¡õ4¤ÎÆüËÜ½éÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
É×¤ÎÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤ò·è¤á¤¿Àº¿À²Ê°å¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡Ê¥ß¥«¥¨¥é¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡Ë¤¬¡¢Â¿´¶¤Ê10Âå¤ÎÌ¼¥í¡¼¥é¡Ê¥¿¥é¡¦¥ê¥ó¡¦¥Ð¡¼¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¿Æ°¦¤Ê¤ëÄï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¡¼¡Ë¤Î²È¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢3¿Í¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¡½¡£
¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¤â¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥í¡¼¥é¤Î¶µ»Õ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¢¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎÙ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¢Æ±¤¸¤¯¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Ê¥¤¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÃËÀ¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ÎÃËÀ¤È¤âËÜ³ÊÅª¤Ê´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¸µÉ×¥É¥ê¥å¡¼¤È²ñ·×»Î¤Î¤â¤È¤Ø½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡£Î¥º§¼êÂ³¤¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤È¤Ê¤ê¡¢Æó¿Í¤ÏºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ëº§»þÂå¤Î´Å¤¤»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ê¡¢°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¥ß¥«¥¨¥é¤È¥È¥ß¡¼¤¬¶¦Æ±¤ÇµÓËÜ¤ò¼¹É®¡£¥È¥ß¡¼¤Ï"»Ð"¥ß¥«¥¨¥é¤ÈµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò2¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢µÓËÜ¼¹É®¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤¤¼êË¡¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó4¤Ï¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊì¿Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤êµÞÅ¸³«¡£Îø°¦¡¢²ÈÂ²¡¢»Å»ö¡¢³Ø¹»¤È»°¼Ô»°ÍÍ¤Ë¿ô¡¹¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃçÎÉ¤¯Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥í¡¼¥é¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ø¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÎR15¡ÜÁêÅö¡ÏÊüÁ÷¾ðÊó
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¡¡#³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Æ¡Ê»úËëÈÇ¡Ë
¥·¡¼¥º¥ó3¡ÊÁ´13ÏÃ¡Ë
¡ÚÂè1ÏÃ¡Á7ÏÃ¡Û8·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë24¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚÂè8ÏÃ¡Á13ÏÃ¡Û8·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë24¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
¥·¡¼¥º¥ó4¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë
9·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë24¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡õ4 © 2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. ¡¿ © MMXVIII Lions Gate Television, Inc. and Hulu, LLC. All Rights Reserved