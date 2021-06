【プレゼント】BS11にて『刑事モース』などの英国ミステリー3作品放送記念！ノベルティセットをプレゼント

BS11にて、『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』『主任警部モース』『オックスフォードミステリー ルイス警部』英国ミステリードラマ3作品の無料放送が決定。この放送スタートを記念して、BS11のノベルティセットをプレゼント!

今年からヨーロッパミステリー枠を新設し、日本初放送・BS初放送の作品を放送しているBS11。7月からは、コリン・デクスターによる小説「モース警部」シリーズを原作とした英国ミステリードラマ3作品が順を追って放送される。

■7月3日(土)8:00より

『刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』シーズン1〜3

2012年から英ITVで放送されている『刑事モース』は、主人公モース(ショーン・エヴァンス)の新米刑事時代を描く。舞台は、1965年の英国オックスフォード。カウリー警察署に赴任してきた刑事巡査のモースが、天才的なひらめきと優れた観察眼、そして地道な捜査によって事件の真相に迫る――。



■10月2日(土)8:00より

『主任警部モース』シーズン1・2

『主任警部モース』は、1987年から2000年まで続いたミステリードラマ。本作は主任となった警部モースが、部下のルイス刑事とともに予測不能な難事件を華麗に解き明かしていく。主人公を演じるのは、『ロンドン特捜隊スウィーニー』のジョン・ソウ。部下のルイス警部を演じるのは、ケヴィン・ウェイトリー。



■11月20日(土)8:00より

『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン1・2

『オックスフォードミステリー ルイス警部』は、『主任警部モース』のスピンオフ作品で2006年〜2015年まで続いた。かつてモースの右腕だったルイスが本作の主人公だ。『主任警部モース』に引き続き、ケヴィン・ウェイトリーが続投する。警部に昇進した彼が、オックスフォードの街で新たな相棒ハサウェイ刑事(ローレンス・フォックス)とともに難事件に挑む。



この他にも、BS11では『ヒンターランド』シーズン1(6月12日から)、『お葬式から事件は始まる』(7月10日から)の放送も開始する。

プレゼント情報

プレゼント名 BS11ノベルティセット 当選者数 5名様 応募締切 6月15日(火)23:59まで 応募方法 海外ドラマNAVI公式Twitter(@dramanavi)をフォローの上、プレゼント告知ツイートをリツイート

ハッシュタグ「#BS11で見たい海外ドラマ」で放送して欲しい作品をツイートすると当選確率がアップ...!?

今回、BS11での英国ミステリードラマ3作品の放送を記念して、Twitterでプレゼントキャンペーンを開催!

