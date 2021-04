『ゲーム・オブ・スローンズ』10周年を記念し、1カ月に及ぶイベントがHBOでスタート

ジョージ・R・R・マーティンによるファンタジー小説「氷と炎の歌」シリーズを元にしたファンタジー大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下『GOT』)。第一章のプレミア放送から10年が経つことを記念し、米HBOは1カ月間の祭典「The Iron Anniversary(原題)」を開始することを発表した。米Varietyが報じている。

この記念イベントには、米HBO Maxでのインタラクティブな専用ページ(すでに公開中)や、第一章全エピソードを集めた"MaraThrone"(イッキ見を意味するマラソンと掛けたマラスローン)などがあるという。さらに、ワーナー・ブラザース・コンシューマー・プロダクツは、ロシアのジュエリー企業ファベルジェによる世界に一つだけの宝石で作られたインペリアル・エッグや、シリーズにインスパイアされた人気のミッケラー・ビール、鉄の質感を持つファンコ・ポップ・フィギュアの詰め合わせなど、新しいラインナップをリリースする。

『GOT』専用ページでは、新規の視聴者向けにその世界観やキャラクターを幅広く紹介しているほか、熱心なファン向けにはイースターエッグを使ったネタバレ満載のキュレーションを行っている。また、キャストインタビュー、舞台裏、ショートビデオ、予告編など、150本以上の動画を見ることができるという。

『GOT』マラスローンは、現地時間4月10日(土)の午前10時からHBO2でシーズン1を放送。シリーズのさまざまなエピソード集を個別に視聴した上で、視聴者には慈善活動への寄付が募られる。

その他にも出演していたキャストが2週間にわたり、「Women for Women International」、「World Central Kitchen」、「Conservation International」、「International Rescue Committee(IRC)」、「UNICEF」、「FilmAid International」、「SameYou」、「Royal Mencap Society」、「National Urban League」、「The Trevor Project」などの慈善団体への取り組みを紹介していく。

2020年に幕を閉じた本作だが、そのスピンオフは今後もずっと続いていくことが分かっており、ターガリエン一族の物語を描くが初期段階にあり、HBO Maxでは『GOT』のアニメーションプロジェクトが進行中とのこと。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』(c)2013 Home Box Office, Inc. All rights reserved.HBO (R) and related service marks are the property of Home Box Office,Inc.Distributed by Warner Home Video Inc.