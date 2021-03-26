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Price information influences the subjective experience of wine: A framed field experiment - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329321000501
Cheap wine tastes better if we're told it's expensive, study finds | Daily Mail Online
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9350177/Cheap-wine-tastes-better-told-expensive-study-finds.html
Higher wine price can enhance taste, says study - Decanter
https://www.decanter.com/wine-news/wine-price-taste-study-454675/
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