『ブラックリスト』シーズン8が日本上陸！"ブラックリスター"No.1が明らかに！

ジェームズ・スペイダー主演の大人気アクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト』。昨年11月から全米で放送開始したばかりのシーズン8が日本初放送決定した。

2013年に米NBCで放送開始した『ブラックリスト』。ハードなアクションと緊迫した心理戦を織り込み、本格派のアクション・サスペンスドラマとしてNBCの看板番組として人気を博し、すでにシーズン9の製作も決定している。

シーズン8は、新型コロナウィルスの影響を受け中断となったシーズン7のクライマックスのストーリー展開からスタートし、序盤から驚愕な展開が待ち受ける。

シーズン7に引き続き、カタリーナは娘エリザベスと共にレディントンの真の正体を探るべく、父であるドムや幼馴染のイリヤを巻き込み、レディントンを追い詰めていく。カタリーナvsレディントンの対決の結果は? そして、レディントンの本当の正体とは? さらに、ついに"ブラックリスター"のNo.1が明らかになる。

レディントン役のジェームズ・スペイダーをはじめ、エリザベス役のメーガン・ブーン、レスラー役のディエゴ・クラテンホフ、ハロルド・クーパー役のハリー・レニックス、アラム・モジタバイ役のアミール・アリソン、デンベ役のヒシャム・タウフィークらが引き続き出演する他、シーズン7の第6話で初登場したアリナ・パークFBI捜査官を演じるローラ・ソーンがレギュラーの仲間入り。

『ブラックリスト』シーズン8

スーパー!ドラマTVにて

5月25日(火)22:00より独占日本初放送!

【二カ国語版】毎週火曜 22:00 ほか

【字幕版】毎週火曜 24:00 ほか

また、シーズン8の放送開始にあわせ、シーズン7が5月8日(土)12:00より一挙放送。そして、これまでの『ブラックリスト』のストーリーをシーズンごとに振り返るミニ番組。『15分でわかる『ブラックリスト』シーズン 1〜7』も4月1日(木)10:30よりスタート。

