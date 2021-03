ソニーは「隣に座ってゲームのプレイをみててくれる友だちロボット」や「VRでeスポーツの会場をライブ観戦する技術」などの特許を出願していますが、新たにバナナなどの果物をコントローラーに変えてしまう特許を出願したことが明らかになっています。

ソニーが出願した特許は「ユーザーが保持している非発光のパッシブオブジェクト」をコントローラーに変えるというもの。コントローラーに変換したいオブジェクトをカメラでスキャンするのですが、トラッキングはカメラが撮影した画像内のピクセル・オブジェクトの輪郭・色に基づいて行われるため、専用のバーコードなどは必要ありません。また、「どの家庭用品をコントローラーとして使用できるか」をユーザーに通知することもできます。

特許出願ではコントローラーに変えるパッシブオブジェクトとして、バナナやオレンジが使用されています。ユーザーはバナナを用いてゲーム内のカメラを操作したり、加速・減速・ブレーキといった動作が行えるようになるとのこと。

また、2つのオブジェクトを同時にコントローラーとして使用することも可能で、バナナを2本持ってゲームをプレイすることもができるそうです。

なお、基本的にこの技術は「オブジェクトをカメラでトラッキングしながらコントローラーとして動作させる」というものであるため、カメラの画角から外れるとコントローラーが動作しなくなるため、ゲームが一時停止することとなります。

他にも、オブジェクト上に仮想のボタンを配置することもできる模様。ただし、オブジェクト上にボタンを表示するにはARまたはVR技術が必要になる可能性があります。

他にも、ソニーは2020年11月にVR用の新しいコントローラーに関する特許を出願しています。ソニーはPS VRのコントローラーとしてPlayStation Move モーションコントローラーを採用していますが、特許出願された新しいコントローラーでは天面部分にある球状のライトがなくなっており、代わりに様々な色に発光できる小さなLEDパネルが配置されています。

特許出願によると、VR向けの新コントローラーにはPS5専用コントローラーであるDualSenseと同じ特徴を有しています。例えばコントローラーの背面部分には押しごたえが変化するトリガーボタンがあり、振動でさまざまな触感を再現するハプティックフィードバックにも対応している模様。

なお、ソニーはPS5向けの次世代VRシステムの開発を発表しているため、この特許が実現する可能性は十分に考えられます。

