by AP: Peru Ministry Of Culture/Jhony Islasペルーのナスカ平原にある「 ナスカの地上絵 」は、紀元前2世紀〜8世紀頃に栄えたナスカ文化の人々が描いたものとされています。そんなナスカの地上絵として、新しく巨大なネコのような絵が見つかったと報道されています。Ministerio de Cultura anuncia descubrimiento de geoglifo en la Pampa de Nasca | Gobierno del Perúhttps://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/307390-ministerio-de-cultura-anuncia-descubrimiento-de-geoglifo-en-la-pampa-de-nascaHuge cat found etched into desert among Nazca Lines in Peru | Peru | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/huge-cat-found-etched-desert-nazca-lines-peruナスカの地上絵は、1939年にアメリカ人考古学者ポール・コソックによって初めて発見されたもので、世界遺産にも登録されています。近年に入っても度々新たな絵が見つかっており、2019年にはIBMのAIが143点の地上絵を新たに見つけ出したと発表されました。未発見の「ナスカの地上絵」をIBMのAIが見つけ出すことに成功、見つかった143点の地上絵はこんな感じ - GIGAZINEペルー文化省は2020年10月15日に、地上絵の修復工事中に新たな絵が見つかったと発表しました。その絵が以下。by Jhony Islas/APネコ科の動物に見えるこの地上絵は、急な斜面に位置しており、工事に立ち会っていた考古学者と技術者によって発見された時にはほぼ消えかけていたとのことです。そこで、ペルー文化省が清掃と保全作業を行ったところ、幅30〜40cmの線で描かれた全長約37メートルのネコがくっきりと確認できるようになりました。ペルー文化省は、このネコの絵の様式的な特徴から、地上絵が描かれたのは紀元前400年〜紀元200年のパラガス後期で、有名なサルの絵よりも前の時代のものだと推定しています。パラガス後期の陶磁器や織物には、この地上絵に似たネコがよく見られるとのことです。by Diego Delsoナスカの地上絵の主任保存修復士である考古学者のジョニー・イスラ氏は、スペインの通信社であるEFE通信の取材に対し、「ここ最近、ドローンを使って非常に低い高度から地上を撮影できるようになったため、新しい地上絵の発見に大いに役立っています」と話しました。現代から2000年も前のものとはいえ、非常に精巧な動物の絵なども見つかっているナスカの地上絵としてはやや気の抜けた印象の今回の地上絵に対し、インターネットではさまざまな意見や感想があがっています。今回の発見を取り扱ったオンライン掲示板Redditのスレッドには、「こんなことを言うのはなんですが、古代のものというより現代のいたずらのようにも思えてしまいます。ナスカの地上絵は非常に様式化されたものですが、写真を見る限りこのネコは幼稚園児の絵のように見えますね」という、真偽を疑うコメントがあったほか……ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、2011年にYouTubeで「世界で5番目に再生数が多かったムービー」と発表された「Nyan Cat」を連想させることから、「Nyan Catだ!最初は偽物かと思いましたが、どうやら本物のようです。ひょっとすると、これはオリジナルのNyan Catかもしれません。古代のハッカーのね」といったコメントもありました。なお、話題や流行をいちはやくイラストにしてしまうことで知られているフリーの素材サイト「 いらすとや 」は、さっそく今回見つかったネコの地上絵のイラストを発表しています。