こちらはタイ・バンコクのお宅に住むペルシャ猫の「モカ」ちゃん。

まだ子猫のためか、毛づくろいが上手にできないようで……。

奮闘する姿が可愛かったのでご紹介します。

[動画を見る]

Kitten Licks Air While Trying To Reach Neck - YouTube



毛づくろい中のモカちゃん。



どうやら首元を綺麗にしたいようなのですが……?



舌が引っかかってなかなか離れないっ!



苦戦するあまり、うっかり変顔を披露してしまうモカちゃんなのでした。

このふわふわの毛並みだと、猫特有のザラっとした舌が引っかかりやすいのかもしれません。

早くコツを掴めるようになるといいですね。