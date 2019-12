俳優・ 木村拓哉 が出演する動画配信サービス「GYAO!」の番組『木村さ〜〜ん!』第74回が29日、TOKYO FM『木村拓哉 Flow supported by GYAO!』(毎週日曜 前11:30〜11:55)放送終了後の正午から配信された。今回は、来年2月24日に行われるアルバム『Go with the Flow』のプレミアムイベントの概要の一部を発表。『木村さ〜〜ん!』も同イベントに参加することが明かされ、その中で「木村拓哉クイズ王決定戦」を開催することが発表された。木村は「(自分がいる前で自身についての)クイズをやるの? 恥ずかしくない?」とぶっちゃけ。実際に、自身にまつわる問題に挑戦した木村だったが「出てこないなー」と難易度の高さにうなりながら「なんで、本人が答えられないの?って思っている人がいるんだよなぁ」と語っていた。■『木村さ〜〜ん!』#7412月29日正午より「GYAO!」にて配信開始視聴URL:https://gyao.onelink.me/AeWv/faa50208