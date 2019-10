マリオやゼルダの生みの親として知られる、任天堂の宮本茂さん。

日本でも有名人ではありますが、海外ではその比ではなく、歴史的な偉人のように扱われることも珍しくありません。

そんな彼が、ゲーム業界からは初となる文化功労者に選出されたことが、海外掲示板で話題となっていたのでコメントをご紹介します。



Shigeru Miyamoto Becomes the First Video Game Creator to Be Recognised as a Person of Cultural Merit in Japan,宮本茂 - Wikipedia

●ああすばらしい、おめでとう!



●自分にとって心の底から尊敬できる人。



●当然の報われ方だよ。



●むしろ遅すぎるくらい。彼の作ったものは、とても長く巨大な影響を与えてきたのだから。



●>「彼はベストセラーかつ最も絶賛されたゲームのクリエイターである。その中にはマリオ、ゼルダの伝説、スターフォックス、F-ZEROシリーズ、ドンキーコングなどがある」

絶対的なレジェンドだよ。



↑ひとつの作品ですらすごいことなのに、それら全部だなんて。レジェンド以外の何者でもなく、与えられる称賛や賞のすべてに値する。



↑ピクミンを忘れてる。



●彼は過去50年間のゲーム史において、最も偉大なけん引役だよ。



↑ポケモンの人もかなり秀逸。



●そもそもニンテンドーが国宝だと宣言されていないことに驚くよ。ニンテンドーのアイコンは、もうどこのコーナーに行っても目にするんだから。



●正直にこんなに時間がかかったことに驚きだよ。



↑自分もだよ。フランスでは彼に2006年に芸術文芸勲章を贈っているよ。日本はいったい何を待っていたんだ。



↑こういう賞は死後に与えられたリするので、彼が生きているうちにというのがすでに意義深い。



●2016年のオリンピックの閉会式で、日本の首相はマリオの格好で土管ワープしてきてたよ。



↑誰かリンクをくれ。



↑どうぞ。

[動画を見る]

Shinzo Abe Emerges From A Green Pipe Disguised As Super Mario - YouTube



↑2020年(東京オリンピック)を待とうぜ。日本はきっとクレイジーなことをするに違いない。



●もし岩田さんが健在で、これを知ったならと思うと……

(参照:任天堂の岩田聡社長の突然すぎる悲報…世界中から「悲しい」「ありがとう」の声が殺到)



●すばらしいニュースだよ。彼が世界に与えた文化的なインパクトは巨大だ。



↑全くだ。地球のあちらこちらでのお気に入りのファンがいるよ。



●文字通り彼に注目してもらえるゲームを作るのが僕の夢だよ。ゲーム業界のヒーローだね。



↑みんなの夢であるべき。



●すばらしい。これはイギリスの騎士(ナイト)の叙任に当たる名誉称号のようだな。



●宮本氏はビデオゲーム界のウォルトディズニーだよ。



ウォルト。ディズニー、スタン・リー、宮本茂、ジョージ・ルーカスだけで、世界レベルのポップカルチャーの大部分を担っていると考えると、驚くべきこと。



↑そして、ある企業がこれら4人のメディア・フランチャイズのうち3つを所有していると考えると怖い。



●当然すぎるくらい当然だよ。彼の影響は大きすぎる。





他にも無数の祝福コメントが寄せられていました。

マリオやポケモンなどは、ディズニー作品のように100年経っても世界中で愛されているかもしれないことを考えると、文化的価値は計り知れませんね。