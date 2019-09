漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する通販サイト「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは、『 幽☆遊☆白書 』のイベント「幽☆遊☆白書 POP UP SHOP in 紀伊國屋書店 西武渋谷店」を2019年10月4日(金)〜10月20日(日)の期間で開催することを決定した。今回のイベントに合わせて描き起こされたオリジナルデフォルメイラストを使用した新商品が多数先行販売されるほか、限定購入特典も。◆販売商品■トレーディング デフォルメAni-Art アクリルスタンド(全9種)単品:800円+税/BOX:7200円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄は選べません■トレーディング デフォルメAni-Art ゆらゆらアクリルスタンド(全9種)単品:800円+税/BOX:7200円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄は選べません■トレーディング デフォルメAni-Art アクリルキーホルダー(全9種)単品:650円+税/BOX:5850円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄は選べません■トレーディング デフォルメAni-Art 缶バッジ(全9種)単品:400円+税/BOX:3600円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄は選べません■デフォルメAni-Artマグカップ(全9種)価格:各1500円+税■デフォルメAni-Art 1ポケットパスケース(全1種)価格:1800円+税■デフォルメAni-Art 手帳型スマホケース(全1種)(対象機種/M、 Lサイズ)価格:各3500円+税■デフォルメAni-Art モバイルバッテリー(全1種)価格:4200 円+税※先行販売商品の他にも、『幽☆遊☆白書』商品を多数販売予定。※物販商品は予定のため、予告なく変更になる可能性があります。▼購入特典情報期間中に『幽☆遊☆白書』関連商品を税込2160円購入するごとにランダムで1枚、イベント限定ポストカード(全9種)がプレゼントされる。※なくなり次第終了原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊)(C)Yoshihiro Togashi 1990年−1994年 (C)ぴえろ/集英社◆イベント概要『幽☆遊☆白書 POP UP SHOP in 紀伊國屋書店 西武渋谷店』開催期間:2019年10月4 日(金)〜2019 年10月20日(日)開催場所:紀伊國屋書店 西武渋谷店 イベントスペース東京都渋谷区宇田川町 21-1 西武渋谷店パーキング館 1F営業時間:10:00〜21:00