19世紀末にアメリカで起こったトーマス・エジソンとジョージ・ウェスティングハウス&ニコラ・テスラの「電流戦争」をベネディクト・カンバーバッチ、ニコラス・ホルト、トム・ホランド、マイケル・シャノンといった俳優で映画化した、マーティン・スコセッシがプロデューサーを務める映画「THE CURRENT WAR」の予告編が公開されました。もともと2017年に公開予定の映画でしたが、プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ騒動により公開が延期となり、再編集を加えたのちの完成に至りました。THE CURRENT WAR :: OFFICIAL TRAILER - In Theaters This October - YouTubeTHE CURRENT WARは天才トーマス・エジソン(演:ベネディクト・カンバーバッチ)と……もう1人の天才ニコラ・テスラ(演:ニコラス・ホルト)実業家サミュエル・インサル(演:トム・ホランド)電気事業を推進するジョージ・ウェスティングハウス(演:マイケル・シャノン)を中心とした物語。電気のない時代、暗闇の中でエジソンは演説を行います。箱から出て来たのは電球。手渡された人々は「これは何だ?」と見当もつきません。ジョージ・ウェスティングハウスに……「私は世界で最も偉大な電気供給者になる。エジソンよりも」と語るニコラ・テスラ。2人の天才によって繰り広げられる「競争」は熱を帯びていきます。「これはアメリカで一番の天才を決める争いだ」「今日、不可能なことを……」「可能にする」「電流をコントロールする者が未来をコントロールする」プロデューサーは「沈黙-サイレンス-」「ウルフ・オブ・ウォールストリート」「ディパーテッド」監督のマーティン・スコセッシ。一同に集められる人々に……「君たちがただ『記憶されたい』のならば大統領を撃てばいい。そうではなくて、私が『伝説』と呼ぶものになりたいのならば、今よりも世界をよりよくしなければならない」とウェスティングハウス。暗闇の中でとまる1台の馬車。謎の女性が現れます。電柱が建てられ……実業家のインサルによって熱っぽく「新しい技術」が語られます。「私は世界をまったく変えてしまうものを作り出している」「もしエジソンが成功すれば、我々は遠くに押しやられ、二度と復活することはできないだろう」「時には正しいことをするためにルールを破る必要がある」耳を傾けるウェスティングハウス。「彼のシステムは死ぬことがあるって言っただろうか?」「やつの電流は人を殺す」「彼は汚い手に出た。君もやっていい」「私から盗んだ!」そして実験は……大事故寸前に。「君はクビだ」と言い渡されるテスラ。「成功できるのは、ただ一人だけ」なお、THE CURRENT WARは2019年7月19日から台湾で公開、アメリカでの公開は10月4日からで、日本での公開日は記事作成時点で未定です。