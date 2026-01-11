あす12日午前中にかけて北陸地方では、大雪、強風、波浪に注意・警戒が必要です。

沿岸部では、気温が下がるのが遅れて、雨やみぞれが主になりそうですが、山沿いでは雪が主になり、急に大雪の所がありそうです。

成人式の方もいらっしゃると思います。沿岸部の方は外出の際には十分注意してください。

きょう11日夕方から大雪に警戒

北陸地方は、冬型の気圧配置となり上空5000mでマイナス39度以下の強い寒気が南下して、きょう11日夕方から大雪の恐れがあります。また、沿岸部では風が強く吹きますので強風に注意してください。

きょう11日17時の予想降雪量は、山沿いで1時間に10cm以上の降雪が予想されている所もあり大雪に警戒が必要です。

沿岸平野部では雨・みぞれが主な所もありそう

きょう11日17時の予想気温は沿岸平野部で3度ほどの所があります。このエリアでは、雪よりも雨やみぞれが主になりそうですが、山沿いに行くと道路上や周辺に雪が積もっていたり、急な大雪に遭遇する可能性があります。沿岸部にお住まいの方は、周辺に積雪がないと油断せずに、雪の降り方や積雪の様子に十分注意してください。

11日昼過ぎ〜12日日中の 北陸地方の気温

北陸地方各都市のあす12日12時までの予想気温のグラフです。

海の影響を受けやすい新潟や金沢は、気温があまり下がらない予想ですが、少し海から離れると氷点下の気温になりそうです。あす12日の朝は南砺(富山県)で氷点下2度近くまで下がりますし、湯沢(新潟県)では日中も氷点下の気温が続き、真冬日となる見込みです。