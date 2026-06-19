【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年6月18日(木)、SGC HALL ARIAKEにて、RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」東京公演(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。公演は、6月10日にリリースした15th Single「WHAT AN EXPLOSION」収録の表題曲と「RUNAWAY STAR」を含む17曲を披露。Fear, and Loathing in Las Vegas提供楽曲第2弾の「Drown Out the Noise and Push Through the Trash」や新旧のアッパー