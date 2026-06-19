東海道新幹線が浜松駅で発生した人身事故の影響で、19日午後7時現在、全線で運転を見合わせている。また山陽新幹線も、岡山〜新大阪間で運転を見合わせている。JR東海によりますと、19日午後5時40分過ぎ、静岡の浜松駅で線路内に立ち入った人が「のぞみ49号」に接触したため、運転を見合わせているという。乗務員による車両の点検は午後6時14分から始まっていて、警察と消防が負傷者の救出を行っている。運転再開は車両と線路内の