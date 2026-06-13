天皇皇后両陛下は、5月27日、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を皇居に迎え、歓迎式典や会見に臨まれました。宮中晩さん会には、悠仁さまも初めて出席し、フィリピンの大臣などと和やかに歓談されました。大統領夫妻から「ハロハロ」グラスやレシピの贈り物天皇皇后両陛下は、5月27日、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を皇居に迎え、歓迎行事に臨まれました。日本とフィリピンは今年、国交正常