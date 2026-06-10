◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席も空振り三振に倒れ、凡退が続いた。1点を追う3回、先頭・フリーランドが左前打で出塁し無死一塁で第2打席を迎えた。1ボールから2球続けて直球で追い込まれると、4球目、97・3マイル（約156・6キロ）の高め直球にバットが空を切り、三