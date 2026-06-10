◇ナ・リーグ ドジャース−パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席も空振り三振に倒れ、凡退が続いた。

1点を追う3回、先頭・フリーランドが左前打で出塁し無死一塁で第2打席を迎えた。1ボールから2球続けて直球で追い込まれると、4球目、97・3マイル（約156・6キロ）の高め直球にバットが空を切り、三振に倒れた。初回の第1打席は低めスプリットでニゴロに打ち取られた。

相手先発で昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた“怪物右腕”スキーンズとは相手右腕が新人だった24年6月5日に初対戦。第1打席で3球三振も、第2打席で100・1マイル（約161・1キロ）の剛球を打ち砕き、本塁打を放つなど2安打。ただ、以降は9打席安打がなく、昨季まで通算11打数2安打の打率・182、1本塁打、6三振と苦手としている。

前日8日（同9日）は試合がなく、7日（同8日）のエンゼルス戦は5打数2安打で6月に入って5度目のマルチ安打をマーク。月別では最多となる62本塁打を放ち、21年は13本、23年は15本と量産し、ともに月間MVPに輝くなど、得意の6月は今年も好調をキープしている。