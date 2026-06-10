「食事量は多くないのに体重が増えていく」「最近、痩せにくくなった気がする」。そんな悩みの背景には、自分では気づきにくい“隠れカロリー”や代謝の低下が潜んでいるかもしれません。医師に、見落としがちな原因と体からのサインについて伺いました。今回のテーマは、「食べていないのに太る原因と、痩せにくい体に現れるサイン」です「食べていない」のに太る本当の理由微糖の缶コーヒーや野菜ジュースなど、噛まずに摂れる飲