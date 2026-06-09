公開前は、ほとんど“袋叩き”状態だった。だが、ふたを開けてみると、反応はまるで違っている。【写真】なぜ『鉄槌教師』はここまで“袋叩き”にされるのかNetflixシリーズ『鉄槌教師』が、配信直後から韓国で大きな反響を呼んでいる。6月5日に公開された同作は、公開翌日にNetflix「今日の韓国TOP10シリーズ」1位を記録。さらに6月1週目のTV-OTT統合ドラマ話題性では2位に入り、主演のキム・ムヨルはドラマ出演者話題性1位に立っ