ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグＦ組でオランダとスウェーデンが対戦し、５−１でオランダが快勝した。開始早々の５分、オランダのブロビーが左サイドからのクロスに中央で合わせて先制。１７分にも再びブロビーが得点を挙げた。後半に入っても勢いは止まらず、４７分と５４分にガクポがゴール。終盤の８９分にもサマーフィルがシュートを決めた。スウェーデンは５９分、途中