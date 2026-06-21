プロ4年目を迎える巨人・浅野翔吾選手。ファームでの取り組みや、今後への思いを明かしました。浅野選手が今季初昇格となったのは5月23日。前日の試合で平山功太選手が負傷し、静岡で行われていた2軍のナイターゲームから急いで帰京することとなりました。その後は10打席に立つも、ヒットは1本止まり。再調整のため、抹消となりました。この抹消に悔しさをもらしていた浅野選手。「守備も走塁もバッティングも全部レベルアップしな