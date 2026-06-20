「最近、耳がかゆい」「耳掃除をしても違和感がある」と感じることはありませんか。実は、梅雨の時期は耳の中に“カビ”が増えやすく、イヤホンを日常的に使う人は注意が必要です。耳のかゆみや耳だれ（耳の穴から液体が出る症状）を引き起こす「外耳道真菌症」の原因や予防方法を大津先生に伺いました。 監修医師：大津 和弥（医師） 三重大学医学部卒業。三重大学附属病院で研修。市立四日市病院、三重大学附属病院などに勤