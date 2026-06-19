大麻を使用した疑いで逮捕された男。警察は不審車両がパトカーにぶつかり逃走した事件にも関与している可能性があるとみて調べています。 大麻を使用した疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の橋口蒼空容疑者（22）です。 警察によりますと、18日午後3時すぎ、徳島県阿波市のショッピングセンターの駐車場で警察に追跡されていた不審な車がパトカー2台に衝突して逃走したということです。 不審な車は、阿波