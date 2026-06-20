元サッカー日本代表の本田圭佑が２０日放送の日テレ系「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析ＳＰ！本田圭佑＆さんま＆竹内涼真３Ｈ生放送」に出演。Ｗ杯北中米大会で２０日（日本時間２１日）に行われる日本−チュニジア戦の日本のスタメンを予想した。日本は久保が初戦のオランダ戦で負傷。本田は「タケが出られなくなる。堂安さんを前に上げて、右に菅原さん。これぐらいしかいじらないかな」と予想した。また予想スコアに