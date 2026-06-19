【サンリオキャラクターズWith my friend！大きなぬいぐるみむにゃむにゃシナモロール】 予約受付期間：6月19日12時～8月31日23時59分 発送時期：2027年2月～3月 価格：19,800円 タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「サンリオキャラクターズWith my friend！大きなぬいぐるみむにゃむにゃシナモロール」の