キャリアアップのために転職したものの、入社した会社が想像を絶する環境であれば、働く気も即行で失せるというものだ。投稿を寄せた50代女性（ITエンジニア）は、紹介予定派遣で期待を胸に新しい会社へ入社した。しかし、そこは「地元の有力IT企業」という肩書とは裏腹に、まともとは言い難いやばい職場だった。「会議中に社員同士の喧嘩に4時間以上付き合わされ」女性は入社早々、職場の実態を目の当たりにすることになる。「会