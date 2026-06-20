弁護士会館弁護士が精神科病院の入院患者の元へ出向き、退院希望などの相談に無料で応じる「精神保健当番弁護士」という仕組みを日弁連が47都道府県で整えたことが20日、分かった。1990年代から各地で順次導入され、最後の空白地だった愛媛県で今月1日、運用が始まった。厚生労働省によると、精神科の入院患者は約27万人。日本の精神医療は長期入院や身体拘束の多さなど国際的に遅れが指摘されており、医療上は必要ないのに受