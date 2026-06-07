YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「つわり中の妊婦さんへ！HISAKOからのエール！」と題した動画を公開した。動画では、12回の出産を経験した助産師のHISAKOさんが、自身の「つわり」体験を振り返りながら、妊娠初期に訪れる身体の変化や、その対処法について解説している。 HISAKOさんはまず、全40週の妊娠生活の中で「つわりがダントツに嫌」と明かす。12人を産んでいるため「つわ