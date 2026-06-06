[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦](NACK)※14:00開始主審:本多文哉<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 3 加藤聖DF 5 ガブリエウDF 19 尾崎優成DF 22 茂木力也MF 7 小島幹敏MF 8 カウアン・ディニースMF 14 泉柊椰MF 16 加藤玄MF 43 小林柚希FW 10 豊川雄太控えGK 1 笠原昂史DF 25 熊田佳斗DF 33 和田拓也DF 34 村上陽介DF 37 関口凱心DF 88 西尾隆矢MF 6 石