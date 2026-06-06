[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦](NACK)

※14:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 5 ガブリエウ

DF 19 尾崎優成

DF 22 茂木力也

MF 7 小島幹敏

MF 8 カウアン・ディニース

MF 14 泉柊椰

MF 16 加藤玄

MF 43 小林柚希

FW 10 豊川雄太

控え

GK 1 笠原昂史

DF 25 熊田佳斗

DF 33 和田拓也

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 6 石川俊輝

MF 15 中山昂大

FW 48 磯崎麻玖

監督

Mitsuhiro Toda

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 3 福宮弘乃介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 16 上月翔聖

MF 23 松本大地

MF 76 三門雄大

MF 88 濱託巳

FW 9 新谷聖基

控え

GK 99 村田侑大

DF 5 深川大輔

DF 26 浅野良啓

DF 30 加藤佑太郎

MF 11 三好麟大

MF 14 関野元弥

MF 31 工藤真人

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史