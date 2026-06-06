大宮vs高知 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第2戦](NACK)
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 5 ガブリエウ
DF 19 尾崎優成
DF 22 茂木力也
MF 7 小島幹敏
MF 8 カウアン・ディニース
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 43 小林柚希
FW 10 豊川雄太
控え
GK 1 笠原昂史
DF 25 熊田佳斗
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
FW 48 磯崎麻玖
監督
Mitsuhiro Toda
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 23 松本大地
MF 76 三門雄大
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 5 深川大輔
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 31 工藤真人
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 5 ガブリエウ
DF 19 尾崎優成
DF 22 茂木力也
MF 7 小島幹敏
MF 8 カウアン・ディニース
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 43 小林柚希
FW 10 豊川雄太
控え
DF 25 熊田佳斗
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
FW 48 磯崎麻玖
監督
Mitsuhiro Toda
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 23 松本大地
MF 76 三門雄大
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 5 深川大輔
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 31 工藤真人
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史