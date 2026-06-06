アイドルグループ・Snow Manの阿部亮平が、フジテレビ系『土曜プレミアム』(毎週土曜21:00〜)で13日に放送されるバラエティ特番『ジャンオニ!!!』で、ゴールデン帯バラエティ番組の初MCを務める。千鳥のノブとタッグを組み、プレイヤーたちの生き残りをかけた逃走劇＆追跡劇を見届ける。(左から)長谷川忍、阿部亮平、ノブ、朝日奈央『ジャンオニ!!!』は、プレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれて対決する、三つ