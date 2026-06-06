スズハロームは近2走11番枠から連勝中。金曜朝、枠順確定前に理想の枠を問われた牧田師は「“緑”がいいね」と快勝した前走ダービー卿CTと同じ6枠を希望していたが、青帽の4枠7番に決まった。この日は角馬場から坂路で調整。「馬体重も理想通りだと思います。追い切り後も変わりなく、どこまでやれるか楽しみ」と意気込んだ。