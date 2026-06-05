アダルトサイトで誤って会員登録ボタンを押したことをきっかけに、秋田市の60代の男性が、220万円相当の電子マネーをだまし取られる詐欺被害に遭いました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む60代の男性は、先月11日、アダルトサイトを閲覧中に誤って会員登録ボタンを押したところ、キャンセルする場合はサポート窓口まで連絡するよう案内されました。男性が窓口に連絡すると、相手の男から「一旦登録手