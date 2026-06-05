ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME）」は、6月17日（水）から、世界で愛される『ポケットモンスター』との第2弾企画として「ポケモン30周年モデル」を、直営店舗および公式オンラインストアなどで発売する。【写真】めっちゃ豪華！チャームポーチなど「ピカチュウ セット」の詳細■ハイグレードシリーズより展開今回発売されるのは、ブランドを代表する「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」に