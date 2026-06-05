4日夜、秋田市御所野堤台の公園でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと4日午後7時ごろ、秋田市御所野堤台2丁目の公園にクマがいるのを、散歩をしていた秋田市の50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い建物までは約20メートルで、付近には住宅地やホームセンター、高齢者福祉施設などがあります。県内にはツキノワグマ出没警報