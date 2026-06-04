◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（４日・横浜）楽天の１番・佐藤直樹外野手が初回先頭打者アーチを放った。ＤｅＮＡのエース左腕・東に対し、初球、２球目とチェンジアップを続けて空振り。しかし、カウント２―２まで持ち込むと、５球目のチェンジアップをバットに乗せて左中間スタンドへ。５月２２日のロッテ戦（楽天モバイル最強）以来の５号ソロは、今季１６試合目の１番起用で初の初回先頭弾。豪快なス