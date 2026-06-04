俳優の石原良純（64）が4日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。ロケなど間違われる“類似タレント”の著名人を実名で明かした。スペシャルゲストとして冒頭から出演した石原。「スペシャルゲスト、石原良純さんです」と紹介されると、石原は「はい！ 長嶋一茂です！」とまさかのあいさつ。これに、パーソナリティーの玉川徹氏やフリーナウンサーの原千晶は「違う違う！」と即ツッコミ。こ