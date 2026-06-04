タレント村重杏奈（27）が4日、カンテレ制作のフジテレビ系の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。旭川の女子高生殺害事件の裁判について言及した。

番組では、北海道旭川市で24年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人などの罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が旭川地裁で4日開かれ、被告人質問が行われたことを伝えた。

MCのフリーアナウンサー青木源太から「きっかけとなったのはSNSに関する、私たちからみれば、ささいなことですよね」と振られた村重は「ここまでなるのかな…、私も若者のくくりにされますが、ちょっと理解ができないぐらい…、こんなことになるのかなというのがあります」とコメントした。

起訴状によると、内田被告は24年4月18日夜〜19日未明、女子高生にSNSで自身がラーメンを食べる画像を無断で投稿されたことに因縁をつけ、知人の女と共謀し、女子高校生を車に乗せ、同市から旭川市神居古潭地区の橋まで監禁。橋付近で服を脱ぐよう命じ、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」などと言って川に落下させ、窒息死させたとしている。