鳥取県と熊本県。山陰と九州という地図上では遠く離れた2つの県が、東京は高輪ゲートウェイの一皿の上で共演を果たす。八芳園がNEWoMan高輪で運営する割烹「割烹 BUTAI」で、両県自慢の食材を使った「鳥取∞熊本 和牛とスイカがむすぶ初夏のごちそう御膳」が1日15食限定、完全予約制で提供される。人と人の縁で実現した特別なコラボレーションは今月26日まで。一体どんなメニューとなったのだろうか。「食パラダイス」と「食のみや