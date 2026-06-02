新開発のグリーンをロードスターに採用マツダは、新たなボディカラー『ジンクグリーンメタリック』を開発し、『ロードスター』および『ロードスターRF』へ順次導入すると発表した。【画像】ソウルレッド、マシーングレー、ロジウムホワイト、アーティザンレッドなど、個性的なボディカラーを纏ったマツダ車たち全21枚5月31日に開催された『軽井沢ミーティング2026』で世界初公開されたこの新しいボディカラーは、今後は順次導入