福島県と秋田県でクマによる被害が相次いでいる。福島市では、クマが男女4人を襲ったうえ、現在も建物の中に居座っているとみられている。記者リポート：最後にクマに人が襲われた建物の敷地内では、午前9時現在もクマが居座っているとみられます。現場は緊迫感に包まれています。クマが出没したのは、JR福島駅から北西に3キロほど離れた福島市笹木野の事業所や住宅が集まる場所だ。警察と消防によると、2日午前6時半ごろ、「福島