ロシア軍は2日未明、ウクライナの首都キーウに複数のミサイルによる攻撃を行い、複数の火災が発生するなどの被害が出ています。ロイター通信などによりますと、キーウでは建物が損壊し、複数の火災が発生したほか、これまでに少なくとも11人がけがをしました。また、一部の地域では停電も起きているということです。キーウ市内では、大きな爆発音が何度も響き、数千人の住民が地下鉄駅などに避難しました。ロシアのラブロフ外相は5