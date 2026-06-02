木原官房長官は2日、2019年に火災で焼失した沖縄・那覇市の首里城正殿の復元完成式を、11月22日に首里城公園で行うと発表した。木原長官は、「首里城は沖縄の皆さまのみならず、我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物であり、引き続き政府一丸となって復元に向けた取り組みを進めていく」と強調した。首里城は、15世紀に成立し1879年に国王が追放されて「沖縄県」となるまで450年間存在した琉球王国で、国王一家が暮らした王宮