防災対策を日常に取り入れるための新たな有識者会議を立ち上げると政府が発表した。赤間二郎防災担当大臣：フェーズフリーの考え方を広く浸透させることにより、防災の取り組みが特別なものではなく、日常の延長として自然に実践される社会の実現を目指し『フェーズフリー等促進検討会』を新たに開催することといたしました。内閣府が全国の18歳以上に行った調査では、防災対策については「やろうと思っているが、先延ばしにしてい