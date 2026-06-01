熊本市の南熊本公園の土壌から、国の基準値を超える鉛や化合物などが検出されました。これまでに健康被害は確認されていませんが、市は公園の一部の利用を制限しています。■飯田嘉太アナウンサー「駅の近くの公園で基準値を超える鉛などが検出されたということです。ご覧の通り、午前中から人が立ち入らないように柵が設置されています」鉛とその化合物などが検出されたのは、熊本市中央区の南熊本公園です。 熊本市に