熊本市の南熊本公園の土壌から、国の基準値を超える鉛や化合物などが検出されました。



これまでに健康被害は確認されていませんが、市は公園の一部の利用を制限しています。



■飯田嘉太アナウンサー「駅の近くの公園で基準値を超える鉛などが検出されたということです。ご覧の通り、午前中から人が立ち入らないように柵が設置されています」



鉛とその化合物などが検出されたのは、熊本市中央区の南熊本公園です。

熊本市によりますと、2026年3月から公園内88か所を調査した結果、2か所あわせて100平方メートルほどの土壌から、国の基準値を超える、1キロあたり最大560ミリグラムの鉛とその化合物が検出されました。

さらに、基準値を超えるフッ素とその化合物なども水に溶け出す可能性があることがわかりました。



鉛は長期間摂取し続けると、貧血や神経障害などを引き起こすとされていますが、今回、深さ10センチまでの土壌からは検出されておらず、体調不良を訴えている人はいないということです。



熊本市は公園内の一部の利用を制限し、土壌の撤去と入れ替えをするほか、地下水への影響を懸念して周辺の井戸11か所で水質を調査する方針です。



原因について熊本市は、この土地が以前JRの車両基地だったことから、鉛やフッ素を含む材料が使用されたことが考えられるとしています。